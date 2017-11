Cruce en el Consejo Deliberante

Los concejales acusados por Norma Contreras adelantaron ayer, tras un duro debate en la hora de preferencias, que se presentarán ante la justicia para vindicarse y denunciar por “daños y perjuicios” a la concejal que pidió a la Fiscalía que investigue si la aprobación de la ordenanza modificatoria del Ente de Control se hizo “bajo engaño”. Se aprobó el veto parcial que el Ejecutivo aplicó a esa normativa. El relativo a la de emergencia se giró a comisión.

La hora de preferencias del Concejo Deliberante fue la más dura y escandalosa que en años se recuerde, pero cumplió con las expectativas que en ese sentido se habían generado luego de la denuncia pública y ante Fiscalía que la concejal Norma Contreras (Chubut Somos Todos) realizó sobre la ordenanza modificatoria del Ente de Control.La sesión comenzó pasadas las 15 y la tormenta se desató luego de los elogios al recientemente fallecido gobernador Mario Das Neves, efectuado por los concejales Ricardo Gaitán (Chubut Somos Todos) y José Gaspar (Alianza Cambiemos).

Luego del minuto de silencio en homenaje al gobernador fallecido el martes, la hora de preferencias cobró temperatura cuando un indignado Gaspar se refirió a la denuncia presentada por Contreras, quien pese a haber firmado en comisión el despacho y luego votado en el recinto, objetó el tratamiento que tuvo la ordenanza que modificó el Ente de Control.“No voy a permitir que nadie, sobre todo con mentiras y cosas falaces, dude de mi honorabilidad y de la de este cuerpo. La concejal miente porque la ordenanza no la ingresé yo, sino el concejal (Mario) Soto. Esto ocurrió el 5 de octubre, se trató en comisión el 10 de octubre y se aprobó el 17. Todo bajo el procedimiento que corresponde”, dijo Gaspar.

En respuesta, Contreras señaló que iba a hablar muy poco del tema porque, recordó, luego de la presentación ante Fiscalía “es la justicia la que debe dictaminar. Tengo el derecho, pese a haber sido parte de la sanción, de pedir que se revise esto, incluida mi actuación. Insisto en que todo se hizo bajo engaño”.EL APELLIDO Luego de esa definición, Gaspar estalló. “No se puede dar explicaciones a quien no quiere escuchar. No sé qué intenciones tiene con esta denuncia y estas mentiras, pero yo no lo voy a permitir porque mi padre me dejó un apellido que no puede ser manchado, como este Concejo, con mentiras como estas”, cerró Gaspar, con la voz casi quebrada por el disgusto.

El concejal Guillermo Almirón (Frente para la Victoria) habló casi una hora para relatar todo lo discutido en torno al Ente de Control, recordar que ya en diciembre se había hecho una modificación y que la aprobación del 17 de octubre fue correcta.Contreras volvió a ratificar su denuncia y acusó a Gaspar de tratar de amedrentarla “con sus gritos y acting. Estoy cansado de sus actitudes misóginas”, dijo la concejal, quien cerró su participación con un teatral: “José Gaspar, no le tengo miedo”.Por su parte el titular del bloque del Frente para la Victoria, Mario Soto, lamentó los dichos y la denuncia de Contreras, recordó que el proyecto lo ingresó el 5 de octubre y que fue “discutido por todos.

