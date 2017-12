Otro Paro de Colectivos ?

El Gerente de Patagonia Argentina, Atilio Rossi, sostuvo que “en principio (la empresa) no tiene garantizado el aguinaldo pero estamos esperando un subsidio nacional que está desde hace una semana parado en Rawson y son algo de 8 millones de pesos. Con eso podríamos empezar a pagar el aguinaldo pero todavía no tenemos una fecha exacta de que provincia lo deposite a Patagonia”.

“Utilizan la plata de Nación para cubrir otras cosas. Estamos lejos y esto es lo que nos ocurre siempre, solucionan los problemas del Valle y no los de acá”, planteó. Y confirmó que el envío de Nación “lo vemos por el sistema, incluso que lo tienen en Provincia”.

Rossi indicó que “el vencimiento era ayer cuando tendríamos que haber abonado el aguinaldo, pero como está ese dinero pendiente, esperamos que se deposite entre hoy y mañana”. Por tal motivo, remarcó que “nos engañaron de vuelta porque habíamos hablado de que se iba a pagar la deuda en cuotas pero nada de eso ha ocurrido así que esto es un parche y en enero volveremos a tener la misma situación, sin pagos, la empresa parada y la ciudad sin transporte”.

Dado que desde Provincia se planteó la difícil situación financiera, Rossi sostuvo que “no nos han aclarado nada porque no tenemos con quien hablar. Esta mañana he logrado hablar con Rafael Cambareri pero los otros teléfonos no atienden y no tenemos con quién conversar y tener una respuesta”.

Y alertó que “si esta situación continúa, la provincia se va a quedar sin transporte” debido a que la problemática se reitera en otras localidades de Chubut.

A su vez, agregó que “están trabajando en bajar el subsidio provincial y que se siga haciendo cargo el municipio como así también dar de baja el TEG. Pero no tengo conocimiento”.

Rossi confirmó que “si llega el dinero lo ocuparemos para pagar aguinaldos, pero el sueldo será imposible si Provincia no manda el dinero o el acuerdo”. Además, remarcó que “necesitamos 12 millones de pesos para pagar aguinaldo y es un trámite de 48 horas por lo que tendría que haber estado la semana pasada”, concluyó.