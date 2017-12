350 operarios reclaman 3 quincenas

Los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la constructora CPC; se da en el día en que el juez Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de Fabián De Sousa por defraudación a la administración pública.

Los trabajadores de la UOCRA de la firma CPC, la constructora de Grupo Indalo, protagonizaron un día de furia en la ciudad desde donde el empresario Cristóbal López fundó su emporio. En medio de la detención ordenada para López y Fabián De Sousa por defraudación a la administración pública, un grupo de obreros que reclaman el pago de quincenas atrasadas realizaron un piquete y colapsaron el tránsito en puntos claves de Comodoro Rivadavia: la intersección de las rutas 3 y 26 -único paso entre las localidades de Comodoro y Rada Tilly- y de la 3 y 39, lo que impidió el paso de camiones y camionetas que intentaban circular hacia los yacimientos.

El conflicto mostró este martes dos caras de una misma moneda: mientras los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la empresa CPC, la complicada situación judicial de los empresarios locales y la casi segura readjudicación de las obras que venía ejecutando formaron parte de una cadena de eslabones cuyo final plantea un escenario incierto en el sur de nuestra provincia.

Las columnas de humo se instalaron en la ruta pasado el mediodía, apenas unas horas antes de que se conociera el pedido de detención de López. Unos 350 operarios acumulan 3 quincenas impagas y amenazan con endurecer las medidas. Las obras en manos de CPC en Comodoro son 4, según precisó Raúl Silva, el secretario general de la UOCRA: la repotenciación del acueducto, con 120 operarios; el primer tramo de la autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, con 130; el aterrazamiento del Chenque, con 50; y el muro costero del hospital Alvear, con 22 operarios. Además, se suman fluctuaciones de otras tareas eventuales.

El dirigente gremial planteó: “Nosotros no sabemos nada de las detenciones, lo único que nos dijeron es que habían llevado preso a Fabián De Sousa, pero para nosotros no hay ninguna solución”. Y detalló que la alternativa que se había planteado a través de la Secretaría de Trabajo para derivar los pagos desde organismos nacionales directamente al ámbito laboral, para pagar las quincenas, no fue autorizado por uno de los jueces que interviene en el proceso judicial de la empresa. “Hay un juez que rechazó esa posibilidad de pago directo desde Nación a los trabajadores y quedó todo en la nada”, señaló, en referencia al proceso judicial que involucra al Grupo Indalo.

