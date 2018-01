SCPL devolverá la operación del acueducto a la Provincia a finales de enero

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia le anunció al Gobierno provincial que el 28 de enero dejará de operar el acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia, que abastece de ese vital elemento a la ciudad petrolera, a Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia, en Santa Cruz.

La razón es la falta de pago por la operación del acueducto que la Provincia le adeuda a la SCPL.

Hace pocos meses, la entidad calculó ese pasivo en unos $ 134 millones de pesos, que podrían trepar a casi $ 200 millones con los intereses. La situación está trabada desde hace años, con reclamos cruzados, lo cierto es que la Provincia le debe dinero a la Cooperativa comodorense desde la época en la que el gobernador era Martín Buzzi.

En octubre pasado, la entidad presentó un balance con un déficit de $ 195 millones, lo que significa que creció más de cinco veces en relación al año 2016.

Según un informe dado a conocer, entre las razones expuestas por la institución ante el intendente Carlos Linares para explicar el “rojo”, se enfatizaron las demoras en aprobar los aumentos tarifarios.

En aquel momento Gabriel Tcharian, el titular de la SCPL, advirtió sobre una posible presentación de un planteo administrativo en sede judicial, para iniciar una demanda contra la Provincia, a la que le exige una deuda de 134 millones de pesos.

“Para este verano no va a estar terminada la obra del acueducto y en segundo lugar, todos los comodorenses estamos manteniendo la operación y el mantenimiento del acueducto”, planteó Tcharian en declaraciones recientes.

Tcharian también reiteró la deuda por parte de Santa Cruz, Sarmiento y Rada Tilly con la SCPL y sostuvo que “no pagarle a la SCPL es no proyectar y no darse cuenta que en 4 meses no vamos a tener más acueducto”.

