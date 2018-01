Situación de empleados de CPC

El referente de UOCRA, Raúl Silva, sostuvo que “estamos barajando la posibilidad de desvincular a la gente de CPC. Están dispuestos a renunciar siempre y cuando se les pague lo que se les adeuda. Ayer vimos un comunicado en Buenos Aires donde Nación dice que se le van a rescindir los contratos a CPC. Esto está medio confirmado por lo que sería en vano pelear para que la empresa tenga continuidad”. En diálogo con “Estación Alfa”, manifestó que “vamos a continuar en la ruta y en el día de hoy vamos a ver qué respuesta tenemos”. En la ruta hacia Rada Tilly se registran demoras.

Silva remarcó que “si a los trabajadores les garantizan el pago de todo lo que se les adeuda, ellos enviarían de forma conjunta todos los telegramas”. A su vez, planteó que “la UOCRA tiene el método de obras terminadas y después le conseguimos trabajo. A todo esto, la ruta y el acueducto se va a terminar y la empresa que venga dará prioridad a los trabajadores que ya estaban”.

“Son cerca de 350 obreros, y si CPC se va, la que venga no va a arrancar de inmediato. Va a tardar cuatro meses como mínimo”, indicó.

Silva sostuvo que “vamos a continuar en la ruta y en el día de hoy vamos a ver qué respuesta tenemos. Hablamos con el gobierno provincial barajando la posibilidad de que la gente renuncie en conjunto y que se les pague lo que se les adeuda, en caso de no llegar a un entendimiento, la gente ya no aguanta. Desde las fiestas venimos con promesas de pago”.

El dirigente gremial planteó que “la gerencia de CPC dice que no tiene plata y si no tienen el pago de Vialidad es imposible pagar la deuda” y recordó que “estuvimos interiorizándonos sobre los pagos de Vialidad, hizo uno de 26 millones de pesos, la empresa dice que es verdad pero no lo hizo a CPC sino a una UTE con otras empresas”.

“Vamos a esperar el transcurso de la tarde y nos vamos a juntar con los compañeros de Santa Cruz para ver qué medidas tomamos mañana. Ellos están en la ruta y creo que habían endurecido las medidas porque me dijeron que hoy iban a hacer un corte total. Quedamos en juntarnos a la tarde para encarar esto en conjunto. Se analizará y mañana veremos como encarar el conflicto”.

Palabras de Raúl Silva a “Estación Alfa”: