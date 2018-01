SCPL podría continuar con obra de Repotenciación del Acueducto

El administrador del ENOHSA, ingeniero Luis Jahn, aseguró ayer, en diálogo “Estación Alfa”, que el Ente está haciendo “todo lo posible” para destrabar “cuanto antes” la obra de repotenciación del acueducto, frenada hace algunos meses por los conflictos judiciales que afronta la empresa CPC. El funcionario aseguró que hoy recibirá “con gusto” a los representantes de los gobiernos chubutense y santacruceño que por la tarde llegarán a la sede del organismo para plantear la posibilidad cierta de que sea la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) la que finalice la obra, cuya puesta en marcha evitaría que se produjesen nuevos cortes de agua.

“Es un tema que veníamos hablando con la gente de la cooperativa de Comodoro hace un tiempo, algo más de 15 días, pero les explicamos que no podemos resolver nada si antes no tenemos un dictamen legal que nos autorice. Estamos ante una situación muy compleja y no podemos dar pasos en falso”, sostuvo.

Jahn indicó que por los problemas judiciales que afronta la empresa CPC, “la firma hoy no tiene interlocutores válidos. Por lo tanto, no podemos avanzar de manera directa en el cumplimiento o anulación del contrato. Ante esta situación, hemos encargado un dictamen legal que esperemos esté listo las próximas semanas”.

Palabras de Luis German Jahn a “Estación Alfa”: