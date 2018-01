18° Seven de Rugby de la Patagonia

El equipo caletense “Los Gatos” conquistaron la Copa de Oro al imponerse en la final a Chenque Seven por 19-17. En mujeres, el primer puesto fue para San Jorge Femenino, mientras que en Juveniles dominó Calafate 7s. Los Veteranos también participaron pero no hubo campeón ya que no fue competitivo.

La XVIII edición del Seven de la Patagonia quedó para “Los Gatos”, el representante de Caleta Olivia, al superar en la final a su par de Chenque Seven 19-17, mientras que en la categoría Juveniles el campeón fue Calafate 7s y en Mujeres festejaron las chicas de San Jorge. Con la organización de Chenque RC y el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly, el evento deportivo del verano tuvo una gran concurrencia de público, y tuvo la participación de 40 equipos.

La final en la categoría Libres la final fue con dientes apretados. El elenco santacruceño comenzó abajo en el marcador, pero supo reponerse con garra y actitud para irse al descanso 12-5. En la segunda mitad, mientras la gente comenzaba a correr las reposeras más cerca de la cancha por la pleamar, Los Gatos estiraron la ventaja. Con el resultado 19-10, Chenque mejoró su juego y descontó hasta quedar 19-17 pero pudo haber empatado sino era por la mala ejecución en una conversión. La alegría del Seven de la Patagonia se fue para Caleta Olivia, y como ya es habitual en este tipo de eventos, todos los campeones de la Copa de Oro terminaron la calurosa jornada dominguera con un chapuzón en el océano Atlántico. Por su parte, Plaza Lusitana se quedó con el tercer puesto al enfrentar a su par de Portu XXL y ganarle 24-10.

La copa de Plata quedó para Calafate RC que superó en la definición a El Gym, y la final de la Copa de Bronce fue para Aloha Seven que en la definición le ganó a Patagonia Fest.

En categoría Juveniles, la Copa se la adjudicó el combinado de Calafate 7s que derrotó 24-0 a su par de Omega ‘7’. Al podio también subió Comodoro, y luego se ubicaron Dangus ‘7’ y Barbarians ‘7’.

Las Damas protagonizaron a lo largo de todo el fin de semana partidos de gran nivel, y el título fue celebrado por San Jorge que en la final frente a Lusitanas sacó a relucir su juego. En la tercera colocación quedó Quelequen Damas y cuarta finalizaron Maras Chenque.

La XVIII edición del Seven de la Patagonia también contó con partidos de Veteranos, pero fueron recreativos, y no hubo un campeón. Solo fue para despuntar el vicio, aunque al ver los partidos parecía que se jugaba la Copa de Oro en la arena radatilense.

El deporte de la guinda dejó su huella en la villa, y el balance fue positivo al contar con la presencia del ex Puma Diego Giannantonio junto a Lucas Busdrago.