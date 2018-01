Cierre de su jardín de infantes Bambi

La obra social de los trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ratificó ayer la decisión de cerrar el jardín de infantes Bambi. Los padres que desde diciembre realizaron gestiones para evitar esa medida, que consideran abrupta y sin fundamentos, todavía no fueron notificados, pero anticiparon que analizan realizar presentaciones legales.

Pese al esfuerzo de un grupo de padres, que cerca de fin de año recibió la primera notificación del cierre y que realizó acciones de concientización y distintas gestiones para conseguir aportes, ayer se conoció que el consejo directivo de DASU ratificó el miércoles la decisión de poner fin al jardín de infantes Bambi por el bajo número de matrículas para 2018.

“La decisión no ha resultado grata ni fácil, pero como ente de carácter público no estatal sin fines de lucro, cuya razón de ser es el cuidado de la salud de los trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y sus familias, nos vemos en la necesidad de tomar esta dura decisión. Esta obedece principalmente al mandato de la asamblea de afiliados en el sentido de que las dependencias no relacionadas directamente con las prácticas médico-asistenciales deben autosustentarse económicamente”, expresa el comunicado firmado por el Consejo Directivo de DASU.

En el texto también se indica: “luego de haber mantenido reuniones con autoridades universitarias, provinciales y municipales, y a través de gestiones de grupos de padres, haber acompañado el acercamiento con entidades locales, se llega al día de la fecha, donde tras una semana de cuarto intermedio, en reunión de Consejo Directivo se analizó profundamente la situación y se resolvió ratificar la decisión tomada el 19 de diciembre pasado sobre el cierre del jardín”, agrega.

Palabras de Gabriela Valero, directora, a “Estación Alfa”:

ACCIONES JUDICIALES

Los padres de alumnos del jardín, institución que tiene 23 años de funcionamiento, ayer no habían sido todavía notificados de esta determinación adoptada por el Consejo Directivo de DASU, pero ayer volvieron a reunirse, e intercambiar llamados, para planificar acciones, que se presume serán inmediatas, y que incluirán pedidos de nuevas reuniones y explicaciones.

Maite Luque, una de las mamás, confirmó a “Estación Alfa”: “nos estamos enterando del cierre por ustedes. Todavía no fuimos notificados y hubiéramos esperado que, además de corresponder, por delicadeza, nos hubiesen llamado para comentar esta triste determinación”.

Luque comentó que dentro del grupo de padres hay algunos que ya están decididos a realizar presentaciones judiciales para revertir la decisión del Consejo Directivo, que entienden sigue sin tener fundamento alguno y que desconoce por completo “todo lo hecho por los padres en estas tres semanas”.

Palabras de Maite Luque: