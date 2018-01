ATECh hizo una presentación contra el censo provincial 

El referente de ATECh Sur, Daniel Murphy, reiteró que desde el gremio se rechaza el censo impulsado por el gobierno provincial porque “están pidiendo datos que ya tienen”. Por tal motivo, realizaron una presentación en la Defensoría del Pueblo por “la violación de procedimiento administrativo”. Murphy sostuvo que “rechazamos el censo porque entendemos que es un ataque a los derechos de los trabajadores en el marco de un plan de ajuste que pretende achicar el Estado y perjudicar a todos los chubutenses”.

“No compartimos que la fundamentación del censo sea real. Están pidiendo datos que ya tienen como es el salario y tareas que desempeñamos”, indicó.

Y agregó que “cada uno tiene un puesto y tareas asignadas, piden datos personales como el teléfono y domicilio. Y en el caso de docentes, la formación y capacitación que son datos que constan en la junta de clasificación”.

A su vez, cuestionó que también “se pide la foto y no es algo que sirva a la administración pública. Además piden que todo eso sea público y publicado en la web. Creemos que eso no es correcto porque no sirve para nada. Si pretenden es encontrar ñoquis, tenemos que decir que esos privilegios fueron avalados por este gobierno o por anteriores”.

Finalmente, Murphy explicó que “la presentación tiene que ver con las dudas que tenemos y por la violación de procedimiento administrativo porque no se está cumpliendo con la notificación o certificación que uno cumplió con el trámite. Además, se viola el estatuto docente y el resto de los estatutos porque se notifica por los medios cuando es algo que deberían notificar formalmente, y se considera falta grave y es algo que no existe como falta grave porque según ellos al no cumplir con el censo se iniciaría un sumario”.

Palabras de Daniel Murphy a “Estación Alfa”: