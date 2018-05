Nuevamente “El Estado en tu Barrio”

Se realiza una nueva edición del programa que acerca puestos móviles correspondientes a diferentes dependencias nacionales, con el propósito de concretar trámites de manera rápida y sencilla. El mismo, se llevará a cabo mañana, martes 15 de mayo, de 9 a 14 horas en instalaciones del Gimnasio Municipal N° 2.

Entre los servicios que estarán presentes se encuentran: tramitación de DNI y cambio de domicilio; ANSES; información sobre programas sociales; atención sobre prestaciones y afiliación a PAMI; trámites para acceder a Tarifa Social Federal de Gas; puesto móvil de SUBE; puesto móvil de Salud con atención clínica y pediátrica y concreción de talleres para los vecinos; y un espacio del Ministerio de Cultura con actividades recreativas y culturales orientadas a menores.

Sobre el tema, el intendente mencionó que “todo lo que sea positivo para la gente el Municipio siempre va a estar acompañando y esta es una muy buena propuesta. Se comunicaron desde el gobierno nacional con nosotros y rápidamente actuamos en la logística necesaria para su implementación y en las diferentes áreas municipales que también formarán parte de la jornada”.

Asimismo, resaltó que “se necesita contar con este tipo de actos y en esto no hay color político. El balance fue sumamente positivo en su edición anterior y me parece que tenemos que seguir uniéndonos entre el Municipio y la Nación en beneficio de la gente porque siempre se logran buenos resultados”.

Finalmente, el jefe comunal puso en valor que “tal vez mucha gente no conoce o no puede acercarse a las diferentes dependencias y a través de este programa puede acceder a varias en un mismo espacio. Esperemos que la gente se sume y que pueda resolver dudas y consultas que tal vez por falta de información hasta ahora no lo ha logrado”.

Cabe recordar que el programa nacional “El Estado en tu barrio”, estará presente en Comodoro Rivadavia el próximo martes 15 de mayo, de 9 a 14 horas, en instalaciones del Gimnasio Municipal N° 2, ubicado en Av. Libertad y Av. Roca en barrio Pueyrredón.