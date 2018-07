“Animate a Exportar” para emprendedores y PyMES

La Agencia de Desarrollo Económico Comodoro Conocimiento a través de su Programa de Apoyo a PyMES y Emprendedores, junto a CORFO Chubut y la Academia Argentina Emprende del Ministerio de Producción de la Nación invita a todos los emprendedores y dueños de PyMES a participar de de una jornada de información y sensibilización destinada a quienes buscan potenciar su negocio o proyecto y tienen ganas de intervenir en el mercado exterior.

Dicha actividad se pensó bajo el nombre “Animate a exportar” haciendo referencia a las demás acciones que se llevaron delante desde el programa de Apoyo a PyMES y Emprendedores, como “Animate a emprender” y “El camino emprendedor”. La misma será gratuita y es abierta a toda la comunidad el próximo miércoles 11 de julio de 9 a 13 horas en Comodoro Conocimiento.

Al respecto, el Gte. de Emprendedores, PyMES y Financiamiento de CORFO Chubut, Lic. Juan Pablo Luna, explicó que “en la capacitación vamos focalizar en el A – B – C de la exportación, del mismo modo en que estaremos repasando las herramientas que ya existen y que brinda la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior y dentro del Programa Exporta Simple del Ministerio de Producción”.

En esa línea los temas a tratar irán desde “Qué tener en cuenta para evaluar si tu empresa es competitiva en el mercado internacional”; “Cómo mirar el mercado internacional”; “Cómo contactar al primer cliente”; “Cómo pensar la oferta exportable” hasta “cómo pensar la fijación de precios para el mercado exterior”.

Las disertaciones estarán a cargo de un especialista en comercio exterior y uno de sus principales objetivos será tener un panorama certero de las características del emprendedor local y sus necesidades para poder llevar adelante un acompañamiento más personalizado.

La actividad está destinada a emprendedores y PyMES de productos y servicios de cualquier rubro y es libre y sin arancel. “Son las primeras experiencias de talleres de iniciación a la exportación que se hacen en Argentina, la primera es acá en Comodoro Rivadavia y la segunda en Madryn, si esto sale bien se comenzará a replicar en otros lugares del país”, dijo Luna.

Por su parte, la responsable del Programa de Apoyo a PyMES y Emprendedores de Comodoro Conocimiento, Débora Reitovich, afirmó que “la idea es que aquellos que no pensaron que es posible exportar, se acerquen. Muchos creen que no lo pueden hacer o que no están preparados. Lo importante es comenzar a pensarlo y además pensar en conjunto para que queden herramientas en los tres niveles: municipal, provincial y nacional y así poder acompañarlos de manera efectiva”, concluyó.

Ficha: