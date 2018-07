Debate minero con Todas las voces

El intendente Carlos Linares participó del debate minero que se desarrolló este jueves en Puerto Madryn, y que contó con la participación de los intendentes de la provincia, jefes comunales, dirigentes sindicales y de distintas organizaciones. “El gobernador prometió su presencia en esta mesa y no cumplió. Tenemos que ser creíbles porque la minería tiene que favorecer al desarrollo de Chubut y no ser un instrumento electoral”, sostuvo.

El debate denominado “Jornada Informativa sobre el Proyecto de Desarrollo Productivo Minero en la Meseta Central de Chubut”, se concretó en el salón auditorio del Hotel Rayentray de la ciudad de Puerto Madryn. El mismo contó con la presencia del intendente Carlos Linares; el secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila; el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; intendentes y jefe comunales de la Meseta, referentes sindicales y de diversas instituciones.

Tras la realización del debate, los presentes firmaron un documento en el cual se determina avanzar sobre una ley de zonificación y que establezca una reglamentación pertinente.

Sobre el tema, Linares afirmó que “desde mi lugar celebro que se realice una discusión sobre este tema con todas las voces, tanto de quienes están a favor y quienes no, siempre con sus argumentos. El debate tiene que ser maduro, y solo para el beneficio de la provincia. Atravesamos un momento complicado en Chubut y tenemos que buscar alternativas”.

En ese sentido, el intendente agregó que “en ninguna discusión se pueden realizar afirmaciones de un lado y luego actuar diferente. Y me refiero a la palabra del gobernador, que prometió a los intendentes su presencia en esta mesa y no cumplió. Si a puertas cerradas manifestó su acompañamiento, hay que decirlo, porque esto no tiene que ser un instrumento electoral”.

Por otra parte, el jefe de la ciudad sostuvo que “el desarrollo minero tiene que ser beneficioso para Chubut y para esto debemos ser creíbles. La historia de la minería no lo es y por eso hoy no existe la actividad en la provincia. No quiero minería en la zona cordillerana porque existen otros recursos para explotar, pero en la Meseta uno observa localidades con un desarraigo permanente y que no tienen acceso a las necesidades básicas”.

Asimismo, el intendente expuso sobre el desarrollo de la actividad petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge. “Nosotros tenemos más de cien años de actividad petrolera y nunca fuimos invitados a un debate sobre la extracción de petróleo. Por eso celebramos este debate y también brindamos nuestro punto de vista a través de la producción hidrocarburífera, para no volver a cometer los mismos errores”.

Por último, Linares fue claro al afirmar que “hasta las próximas elecciones no habrá resolución por el tema minería. No existe decisión política del gobierno provincial para sostener el debate sobre la actividad minera. Existe un gran esfuerzo de la cámara minera y de la meseta, y desde mi lugar siempre aportaré para brindar soluciones, desde el debate”.