Vuelta a Clases

Hoy, luego del extenso conflicto con los docentes y del receso invernal, se reinician las clases en Chubut donde, pese al trabajo que se realizó en estas dos semanas , habrá varias escuelas que no estarán en condiciones de recibir a alumnos y trabajadores de la educación.

Los docentes volverán a clases y la mayoría de los auxiliares también ya que sólo persiste el conflicto en aquellos que están representados por el sector verde, el de Guillermo Quiroga, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que en Comodoro realizará a las 9 una asamblea en Supervisión

Daniel Murphy, titular de la regional zona sur de la ATECh, indicó el viernes que luego de mucha lucha se consiguió algo y porque hay un compromiso con la Educación”, dijo.

El sindicalista, no obstante, recordó que “no se dictarán clases en las escuelas que no estén en condiciones “ y también señaló que, al no haberse resuelto el tema del pago escalonado, los trabajadores tienen todo el derecho de retener servicios hasta que “el gobierno finalice con su incumplimiento”.