Linares participó de la elección de autoridades de la Federación Argentina de Municipios

La misma se concretó en Buenos Aires en horas del mediodía, donde Verónica Magario, fue ratificada en el cargo de presidenta. El intendente Carlos Linares remarcó que la importancia de que los Municipios tomen protagonismo con el propósito de responder a las necesidades de la gente. Asimismo, adelantó que se analizaron estrategias y posiciones en torno al debate por el Presupuesto Nacional 2019, al indicar que “no queremos dejar sin presupuesto al país pero necesitamos uno de cara a la gente”. Este miércoles se llevó a cabo en Capital Federal la Asamblea de Elección de Autoridades de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Allí, fue reelecta por unanimidad Veronica Magario, intendenta de La Matanza, como presidenta quien está acompañada en Comité Ejecutivo, entre otros mandatarios, por el intendente Carlos Linares.

Sobre el tema, el jefe comunal de Comodoro Rivadavia manifestó que “fue una reunión importante, con una elección que tuvo la participación de muchas ciudades de todo el país. Es fundamental que los municipios tomen protagonismo, que tengan vida propia, no solo para poder luchar por lo que necesita nuestra gente sino también para darle respuesta en este marco de crisis que vive el país”.

De esta manera, explicó que se fijaron diferentes pautas de trabajo, entre ellas, el Presupuesto 2019. “Para mí se debe rehacer de punta a punta porque se hizo en una Argentina que venía mal, pero no con el panorama que tenemos hoy con el problema del dólar, la inflación, el desempleo, la recesión, es decir, no se puede dejar a la gente a la deriva”.

Entre los puntos analizados, Linares mencionó “que se trató el impuesto a las ganancias de los trabajadores y las cooperativas, el fondo sojero, subsidios al transporte, tarifas de gas y eléctricas, entre otros. Debemos dar un gran debate sobre esto porque no queremos hacer como ellos que cuando fueron oposición dejaron sin presupuesto a un gobierno. Queremos un presupuesto mejor, de cara a la gente y no tal cual lo plantea hoy el Ejecutivo Nacional”.

En referencia los legisladores nacionales por Chubut, el intendente indicó que “tenemos un plan de que no se va a acompañar, tanto diputados como senadores. No sé qué hará el diputado Gustavo Menna, si votará en contra o no de la gente, pero los demás tienen claro el posicionamiento de no acompañar”, al tiempo que agregó que “todas las medidas que se toman desde el gobierno nacional son en contra del pueblo y si conseguimos no aprobar el presupuesto de la manera que la quiere el gobierno, marcaríamos un antes y un después”.